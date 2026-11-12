SIGEP WORLD 2027: a Rimini i rituali di pasticceria e caffè dell’hotellerie internazionale

(Teleborsa) - Hospitality Rituals – The Contemporary Signature Pastry and Coffee Experience porta a SIGEP World 2027, a Rimini dal 23 al 27 gennaio, i rituali di colazione, brunch e afternoon break delle grandi catene dell’hotellerie internazionale. Il progetto, realizzato da SIGEP World insieme a Lavazza e al Corporate Executive Pastry Chef del Portrait Milano, Cesare Murzilli, vedrà ogni giorno protagonisti chef e pastry chef di prestigiosi hotel, con proposte di pasticceria e nuove esperienze di caffè firmate Lavazza.



Un appuntamento esclusivo per scoprire come nuovi rituali, linguaggi e contaminazioni tra l’arte della Pasticceria e del Caffè stiano ridefinendo l’esperienza dell’ospitalità contemporanea.



Hospitality Rituals intercetta un'abitudine a cui gli italiani continuano a non rinunciare. Secondo i dati Circana CREST®, tra gennaio e settembre 2026 nei cinque principali mercati europei le colazioni consumate fuori casa hanno superato i 6,4 miliardi (+0,9%). L'Italia si conferma tra i mercati più dinamici, con quasi 2,8 miliardi di occasioni di consumo (+1,6%) e una spesa salita a 9,4 miliardi di euro (+4,2%). Con il 29% di tutte le visite Foodservice generate nella fascia mattutina, il nostro Paese mantiene la quota più elevata tra i principali mercati europei.



A sostenere la crescita è soprattutto la ricerca di una pausa e di un momento di gratificazione personale: aumentano le visite legate al bisogno di concedersi un break (+5,7%) e di premiarsi (+12,1%). Cresce anche l'importanza della qualità dell'offerta, con le occasioni guidate da qualità e varietà di food e beverage in aumento del 6,8%, mentre migliorano sensibilmente soddisfazione (+5,3%) e percezione della qualità del prodotto (+8,7%).



"La colazione continua a essere una delle occasioni più solide del Foodservice perché unisce qualità, praticità e gratificazione personale. I consumatori cercano sempre più un momento di pausa e benessere nella propria routine quotidiana, premiando gli operatori capaci di offrire qualità, velocità di servizio e un'esperienza soddisfacente", commenta Matteo Figura, Senior Director Client Sales & Insights di Circana.



Nell’ospitalità contemporanea, pasticceria e caffè non sono più soltanto prodotti da consumare: raccontano l’identità di un luogo, esprimono la visione di chi li firma e definiscono il modo stesso di accogliere. Hospitality Rituals porta a Rimini questa evoluzione con una giornata che segue i momenti dell’ospite, dalla Signature Breakfast al Gourmet Brunch, fino all’Afternoon Coffee e alla Pizza & Coffee Hour, in uno spazio riservato su invito a International Top Buyer, media, aziende sponsor e ospiti illustri. Al centro anche il caffè, che evolve in una vera esperienza, espressione dell’identità e dello stile di un luogo, caratterizzando i diversi momenti della giornata attraverso rituali, preparazioni e abbinamenti sempre nuovi. Grazie alla propria expertise e alla varietà delle sue proposte, Lavazza darà vita a nuove interpretazioni del rituale del caffè, con creazioni originali e abbinamenti pensati per valorizzare le proposte dei guest chef e offrire nuovi modi di scoprire, gustare e vivere il caffè.



Un’iniziativa supportata anche da AFA Arredamenti, che firma gli arredi, e da Besozzi Oro, partner per gli ingredienti.



"Con Hospitality Rituals vogliamo raccontare come la pasticceria e il caffè stiano assumendo un ruolo sempre più centrale nell'esperienza dell'ospitalità di alta gamma – ribadisce Ilaria Cicero, Global Exhibition Director della Divisione Food&Beverage di IEG e Ceo di IEG Asia (Singapore) -. Sarà per i professionisti del settore un'occasione concreta di confronto con nuovi linguaggi, tendenze e modelli di consumo. È un progetto che esprime pienamente la vocazione di SIGEP World: essere non soltanto una vetrina delle eccellenze del Foodservice, ma una piattaforma internazionale capace di anticipare le evoluzioni del mercato e generare nuove opportunità di business".







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