Milano 11:35
49.130 -1,46%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
52.002 -0,34%
Londra 11:35
10.788 -0,86%
Francoforte 11:35
25.347 -1,08%

Analisi Tecnica: indice DAX del 16/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 16/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Risultato positivo per il principale indice di Francoforte, che lievita dello 0,95%.

Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.743,5, mentre il primo supporto è stimato a 25.380,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26.106,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```