Analisi Tecnica: indice DAX del 16/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Risultato positivo per il principale indice di Francoforte, che lievita dello 0,95%.
Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.743,5, mentre il primo supporto è stimato a 25.380,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26.106,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)