Francoforte: giornata depressa per Siemens
(Teleborsa) - Rosso per la compagnia elettronica tedesca, che sta segnando un calo dell'1,81%.
La tendenza ad una settimana di Siemens è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società tech, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 263,7 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 268,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 261,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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