Francoforte: seduta molto difficile per Siemens
(Teleborsa) - Si muove in perdita la compagnia elettronica tedesca, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,89% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico della società tech suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 253,9 Euro con tetto rappresentato dall'area 259,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 252,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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