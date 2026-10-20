Francoforte: seduta molto difficile per Siemens

(Teleborsa) - Si muove in perdita la compagnia elettronica tedesca , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,89% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico della società tech suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 253,9 Euro con tetto rappresentato dall'area 259,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 252,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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