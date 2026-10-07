Milano 10:12
50.721 -1,05%
Nasdaq 0:34
31.225 0,00%
Dow Jones 6-ott
51.521 +0,49%
Londra 10:12
10.509 -0,31%
Francoforte 10:12
25.293 -0,61%

Francoforte: in calo Siemens

Migliori e peggiori
Francoforte: in calo Siemens
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia elettronica tedesca, che tratta con una perdita dell'1,90%.

La tendenza ad una settimana di Siemens è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, la società tech è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 275,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 272,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 278,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```