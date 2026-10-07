Francoforte: in calo Siemens

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia elettronica tedesca , che tratta con una perdita dell'1,90%.



La tendenza ad una settimana di Siemens è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, la società tech è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 275,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 272,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 278,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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