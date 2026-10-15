Milano
16:09
49.229
-1,06%
Nasdaq
16:09
29.598
-1,18%
Dow Jones
16:09
51.823
+0,39%
Londra
16:09
10.811
+0,81%
Francoforte
16:09
25.257
-0,16%
Giovedì 15 Ottobre 2026, ore 16.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: rosso per Siemens
Francoforte: rosso per Siemens
Migliori e peggiori
,
In breve
15 ottobre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Rosso per la
compagnia elettronica tedesca
, che sta segnando un calo del 2,91%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens
Francoforte: positiva la giornata per Siemens
Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens
Francoforte: in calo Siemens
Titoli e Indici
Siemens
-3,40%
Altre notizie
Francoforte: performance negativa per Siemens
Francoforte: andamento sostenuto per Siemens
Francoforte: brillante l'andamento di Siemens
Francoforte: andamento sostenuto per Siemens
Francoforte: movimento negativo per Siemens Energy
Francoforte: peggiora Siemens Energy
Guide
Catastrophe bond: cosa sono, come funzionano e come investire
I catastrophe bond, spesso abbreviati in cat bond, sono titoli che permettono alle compagnie assicurative, ai riassicuratori e anche agli Stati di trasferire sui mercati finanziari una parte del...
leggi tutto