GOLD del 18/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 ottobre
La giornata del 18 ottobre chiude piatta per il metallo giallo, che riporta un +0,02%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'oro ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 4.189. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 4.254,2, mentre il primo supporto è stimato a 4.123,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)