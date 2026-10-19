Innovation Fund, dalla Ue 3,4 miliardi a 77 progetti net-zero

Per la prima volta nucleare modulare e cattura della CO2 dall'aria.

(Teleborsa) - La Commissione europea ha selezionato 77 progetti di tecnologie net-zero in 23 Paesi dello Spazio economico europeo, che riceveranno 3,4 miliardi di euro dall'Innovation Fund, alimentato dai ricavi del sistema Ets. Per la prima volta la lista comprende un piccolo reattore nucleare modulare e un progetto di cattura e stoccaggio diretto della CO2 dall'aria, oltre a sei progetti sulle materie prime critiche, tra cui magneti a terre rare e batterie. Secondo Bruxelles, i progetti potrebbero evitare circa 290 milioni di tonnellate di emissioni equivalenti nel primo decennio di attività.



Il bando, aperto a dicembre 2025, ha raccolto 358 domande per 17,5 miliardi di sovvenzioni richieste. I fondi sono distribuiti su cinque categorie: 12 grandi progetti (circa 1,58 miliardi), 17 medi (458 milioni), 20 piccoli (124 milioni), 12 di manifattura di tecnologie pulite (quasi 895 milioni) e 16 progetti pilota (394 milioni). Altri 84 progetti hanno superato la valutazione senza fondi e riceveranno il marchio di qualità Step; 160 proposte potranno accedere all'assistenza della Bei.



"Questi progetti mostrano che gli innovatori europei stanno trasformando l'ambizione climatica in leadership industriale. Reinvestendo i ricavi del sistema di scambio di emissioni dell'UE in tecnologie pulite pionieristiche, il Fondo per l'innovazione sta aiutando le aziende ad arrivare sul mercato, ridurre le emissioni e rafforzare la competitività dell'Europa. È così che l'UE raggiunge i suoi obiettivi climatici sostenendo al contempo posti di lavoro, investimenti e un'economia resiliente e netta a zero", ha dichiarato Wopke Hoekstra, Commissario per il clima, lo zero netto e la crescita pulita.



I promotori preparano ora gli accordi di sovvenzione con l'agenzia Cinea: i risultati saranno annunciati nel primo trimestre 2027. Un nuovo ciclo di bandi partirà a inizio dicembre, con un tema da 1 miliardo sulla manifattura pulita. Con queste assegnazioni il portafoglio del Fondo sale a circa 320 progetti, con quasi 17 miliardi di sovvenzioni impegnate.



(Foto: Photo by François Genon on Unsplash)

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