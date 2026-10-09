Materie prime critiche, Commissione Ue seleziona 46 nuovi progetti strategici: cinque sono italiani

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha selezionato 46 nuovi Progetti Strategici
in 16 Stati membri
per rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche
, scelti tra 102 candidature. Otto riguardano l'estrazione, 11 la trasformazione e 19 il riciclo; otto sono progetti integrati. Coprono 15 delle 17 materie prime strategiche del Critical Raw Materials Act
, che fissa per il 2030 l'obiettivo di coprire con capacità Ue almeno il 10% dei consumi annui per l'estrazione, il 40% per la trasformazione e il 25% per il riciclo.I dettagli
Tra le filiere, sette progetti riguardano il litio
, 12 il nichel
, 10 il cobalto
, cinque il manganese
e quattro la grafite
, a sostegno delle batterie; due il magnesio
e tre il tungsteno
, per difesa e aerospazio; quattro le terre rare
, per i magneti permanenti. Insieme ai 47 progetti Ue e ai 13 in Paesi terzi scelti l'anno scorso, potrebbero coprire pienamente i target di estrazione per litio, nichel, terre rare, magnesio e tungsteno, e di trasformazione per litio e terre rare. Coperto l'89% del target di trasformazione del cobalto, il 57% per il tungsteno e il 51% per il magnesio; pieni anche i target di riciclo per litio, cobalto e terre rare.
"Con questa seconda ondata di progetti strategici, l'Europa intensifica i suoi sforzi come mai prima d'ora per riconquistare la sovranità sulle materie prime critiche", ha dichiarato il vicepresidente esecutivo Stéphane Séjourné
. "Il nostro approccio è semplice: ridurre la dipendenza, aumentare la produzione in Europa. Abbiamo le risorse, i progetti e i finanziamenti: ora acceleriamo il passo".Per l'Italia cinque progetti
Cinque progetti sono italiani. "Un risultato che rafforza la nostra autonomia strategica
e conferma la leadership dell’industria italiana nel riciclo
. Stiamo costruendo filiere più sicure e sostenibili, fondamentali per la competitività del sistema produttivo e la sicurezza europea", ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso
. La prima call della Commissione, conclusasi nell’agosto 2024, aveva già portato al riconoscimento di 4 proposte italiane nel settore del riciclo. Ieri, intanto, una delegazione composta da MIMIT e MASE ha avviato l'interlocuzione con la Regione Sardegna
, per l’avvio dei primi progetti di estrazione, trasformazione e recupero.Lo stato di avanzamento
I 46 progetti si uniscono ai 47 progetti strategici nell'UE e ai 13 progetti strategici in paesi terzi selezionati rispettivamente a marzo e giugno dello scorso anno. Dei progetti selezionati nel 2025, 25 hanno completato la valutazione di impatto ambientale e 17 hanno ottenuto il permesso di costruzione. Dal lancio di RESourceEU a dicembre sono stati mobilitati oltre 2 miliardi di euro
tra Innovation Fund, aiuti di Stato e Bei, mentre il Raw Materials Mechanism ha generato oltre 30 abbinamenti per 10 materiali. Una nuova call è attesa verso la fine del 2026.(Foto: Photo by François Genon on Unsplash)