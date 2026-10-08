Italian Insurtech Summit, tornano gli Awards dedicati all’innovazione assicurativa

Candidature aperte fino al 6 novembre

(Teleborsa) - In vista della settima edizione dell’Italian Insurtech Summit – Protection Highways, in programma il 19 e 20 novembre presso il Milano LUISS Hub, l'Italian Insurtech Association (IIA) ha aperto le candidature agli Insurance Innovation Awards 2026, il contest dedicato ai progetti e alle iniziative che stanno contribuendo all’innovazione dell’industria assicurativa.



Al centro del Summit ci saranno temi che stanno ridisegnando il settore: dall’Intelligenza Artificiale applicata ai processi assicurativi ai nuovi modelli di distribuzione ed Embedded Insurance, dalla prevenzione dei rischi climatici alla salute e alla longevità, fino alla riduzione del protection gap e allo sviluppo delle competenze necessarie per accompagnare la trasformazione del settore.



La crescente integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei processi e nei modelli operativi sta profondamente cambiando il settore assicurativo, anche in termini di relazione con il cliente e modelli distributivi: personalizzazione, nuovi touchpoint digitali ed Embedded Insurance. E sta evolvendo il concetto stesso di protezione e l'approccio, da un modello prevalentemente orientato alla copertura del danno a un approccio in cui dati e tecnologie possono contribuire ad anticipare, monitorare e mitigare i rischi.



“Gli Awards nascono per far emergere non soltanto l’adozione di nuove tecnologie, ma soprattutto la loro capacità di tradursi in nuovi prodotti, servizi e modelli operativi, generando un impatto concreto per compagnie, intermediari, imprese e clienti", ha dichiarato Simone Ranucci Brandimarte, Presidente di Italian Insurtech Association, aggiungendo "la vera sfida oggi non è introdurre più tecnologia nell’assicurazione, ma usarla per anticipare i bisogni di protezione, prevenire i rischi e ridurre il protection gap. AI, dati ed ecosistemi stanno cambiando il modo in cui il settore accompagna persone e imprese, spostando il baricentro dalla sola copertura alla prevenzione e a servizi sempre più continui e integrati. Con gli Awards vogliamo valorizzare i progetti capaci di tradurre questa trasformazione in risultati concreti per clienti e mercato”,



. Gli Awards dell’Italian Insurtech Summit 2026

Gli Awards accompagneranno entrambe le giornate dell’Italian Insurtech Summit, con due premiazioni dedicate a differenti ambiti dell’innovazione assicurativa. Il 19 novembre saranno assegnati gli Italian Insurtech Awards 2026, dedicati alle realtà che si sono distinte nei principali ambiti della catena del valore assicurativa: dallo sviluppo prodotto alla distribuzione, dall’underwriting alla gestione delle polizze e dei sinistri, fino alla prevenzione, agli ecosistemi e alla collaborazione tra compagnie e Insurtech. Non è prevista candidatura ed i vincitori saranno individuati sulla base del booklet realizzato da EY "10 anni di insurtech – La nuova catena del valore digitale". Il 20 novembre saranno invece assegnati gli Insurance Innovation Awards 2026, per i quali sono aperte le candidature fino al 6 novembre 2026.



Saranno premiati i progetti più meritevoli nelle seguenti 11 categorie: Digital Transformation & Responsible AI Excellence, dedicata ai progetti di trasformazione digitale e alle applicazioni responsabili dell’Intelligenza Artificiale; Customer Experience & Service Innovation, per le iniziative che innovano la relazione e i servizi rivolti al cliente; Insurance Product & Protection Innovation, dedicata all’innovazione dell’offerta e dei modelli di protezione; Climate Resilience & Sustainable Insurance, per le soluzioni dedicate alla gestione, prevenzione e mitigazione dei rischi climatici e alla sostenibilità; Distribution & Embedded Insurance Innovation, dedicata all’evoluzione dei modelli distributivi e all’integrazione della protezione assicurativa all’interno di prodotti, piattaforme e servizi; Health & Prevention for Longevity Innovation, per le iniziative che integrano assicurazione, salute, prevenzione e nuovi servizi dedicati alla longevità; Life Insurance & Longevity Innovation, dedicata all’evoluzione dell’assicurazione Vita e ai nuovi bisogni di protezione lungo il ciclo di vita; Protection Gap Reduction Award, per i progetti orientati ad ampliare l’accesso alla protezione assicurativa e rispondere a bisogni oggi non adeguatamente coperti; Insurance Innovation of the Year, dedicata alle iniziative capaci di rappresentare un avanzamento significativo per il settore; Insurance Growth & Marketing Innovation, per nuovi modelli e strumenti dedicati alla crescita, al marketing e allo sviluppo del mercato assicurativo; People & Skills for Insurance Innovation, dedicata ai progetti che intervengono su competenze, formazione e capitale umano per accompagnare la trasformazione dell’industria.

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