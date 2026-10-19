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Londra 11:49
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Invito all'acquisto per ERG

Finanza
Invito all'acquisto per ERG
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Ottima performance per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap, che ha chiuso in rialzo dell'1,79%.


Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 22,76 Euro, ERG è molto appetibile con stop loss impostato a quota 21,93 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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