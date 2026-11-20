Piazza Affari: andamento negativo per ERG
(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nel settore delle energie rinnovabili, che tratta con una perdita del 2,31%.
Il movimento di ERG, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del primo produttore di energia eolica in Italia. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ERG evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 22,35 Euro. Primo supporto a 21,65. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 21,35.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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