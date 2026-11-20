Piazza Affari: andamento negativo per ERG

(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nel settore delle energie rinnovabili , che tratta con una perdita del 2,31%.



Il movimento di ERG , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del primo produttore di energia eolica in Italia . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ERG evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 22,35 Euro. Primo supporto a 21,65. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 21,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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