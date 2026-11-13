Piazza Affari: risultato positivo per ERG

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili , in guadagno del 2,25% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ERG rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, il primo produttore di energia eolica in Italia è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23,98 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,98. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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