"Buy" per ERG
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Andamento negativo per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap, con una flessione dello 0,36%, anche se mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di ERG presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 22,08 Euro, con stop loss individuato in area 20,85 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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