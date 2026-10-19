Lindt, si dimette l'Ad Lechner

Fase delicata per il produttore di cioccolato dopo taglio previsioni 2026

(Teleborsa) - L'Ad di Lindt, Adalbert Lechner, lascia l'azienda con effetto immediato, a meno di un mese dal secondo taglio delle previsioni di crescita effettuato quest'anno dal produttore di cioccolato.



Lechner era alla guida dell'azienda dal 2022, un periodo tra i più complessi per Lindt, che si è trovata a fronteggiare costi del cacao ai massimi storici, una maggiore sensibilità dei consumatori ai prezzi e una debole domanda in alcuni mercati chiave.



L'azienda ha reso noto lunedì che Dieter Weisskopf, vicepresidente ed ex amministratore delegato, assumerà l'incarico ad interim. Lindt prevede di nominare un successore definitivo nel secondo trimestre del 2027.



A fine settembre, Lindt ha ridotto le previsioni di crescita delle vendite per il 2026 e ha annunciato l'intenzione di abbassare i prezzi dei propri prodotti, a fronte di una domanda debole, in particolare in Germania, Svizzera e Austria. L'azienda aveva già rivisto al ribasso le proprie stime lo scorso marzo.



Secondo Weisskopf, è cruciale per Lindt riconquistare i consumatori che, al momento, si mostrano restii all'acquisto.



Nell'ambito di questo riassetto dirigenziale, Lindt ha inoltre nominato un nuovo amministratore delegato per la Germania.

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