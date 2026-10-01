gAIn360, si dimette l'amministratore indipendente De Paoli
Ragioni personali per nuovi impegni professionali
(Teleborsa) - gAIn360 ha ricevuto le dimissioni dell'amministratore indipendente Alberto Maria Giuseppe De Paoli, con effetto immediato, per ragioni di carattere personale connesse a nuovi impegni professionali assunti dal medesimo.
Sulla base delle informazioni disponibili, De Paoli non risulta titolare né direttamente né indirettamente di azioni gAIn360.
Il consiglio di amministrazione convocherà una riunione consiliare per deliberare in merito alla cooptazione di un nuovo amministratore indipendente.
(Foto: © rawpixel)
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