Technoprobe, si dimette il consigliere di amministrazione Gregory Smith

(Teleborsa) - Technoprobe , società quotata su Euronext Milan e leader nella progettazione e produzione di probe card, ha reso noto che il consigliere di amministrazione Gregory Smith, non esecutivo e non indipendente, ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto dalla data di nomina del proprio sostituto, per motivi personali. Il consigliere è stato nominato dall’assemblea degli azionisti in data 20 dicembre 2024 quale consigliere non esecutivo e non indipendente. Gregory Smith non detiene azioni ordinarie della società e non faceva parte di alcun comitato endoconsiliare. Non sono previste indennità o altri benefici spettanti a seguito della cessazione dalla carica.

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