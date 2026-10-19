Madrid: scambi negativi per Grifols

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società farmaceutica e chimica spagnola , in flessione dell'1,89% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Grifols evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Grifols rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Grifols è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,92. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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