Madrid: scambi negativi per Grifols
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società farmaceutica e chimica spagnola, in flessione dell'1,89% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Grifols evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Grifols rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Grifols è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,92. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```