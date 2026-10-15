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Madrid: scambi in positivo per Grifols

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi in positivo per Grifols
Punta con decisione al rialzo la performance della società farmaceutica e chimica spagnola, con una variazione percentuale dell'1,86%.
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