Milano 15:48
49.179 +1,28%
Nasdaq 15:48
29.305 +1,20%
Dow Jones 15:48
52.482 +0,51%
Londra 15:48
10.764 +0,69%
Francoforte 15:47
25.494 +1,24%

Madrid: andamento rialzista per Grifols

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento rialzista per Grifols
Scambia in profit la società farmaceutica e chimica spagnola, che lievita del 2,31%.
Condividi
```