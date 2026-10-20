Attese positive per Estee Lauder

(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre

Seduta positiva per la società leader nei trattamenti anti-age , tra i componenti dell' S&P-500 , che avanza bene e porta a casa un +1,19%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Estee Lauder presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 105,8 USD, con stop loss impostato a quota 239,3 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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