"Buy" per Estee Lauder

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Seduta vivace per la società leader nei trattamenti anti-age , tra i titoli dell'indice S&P-500 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,17%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 94,45 USD, con stop loss individuato a quota 239,3 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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