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Attese positive per Estée Lauder Companies

Finanza
Attese positive per Estée Lauder Companies
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Seduta positiva per la società di prodotti di bellezza, tra i componenti del DAX, che avanza bene e porta a casa un +0,41%.


Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 83,86 Euro, Estée Lauder Companies è molto appetibile con stop loss impostato a quota 77,68 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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