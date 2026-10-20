Milano 13:32
48.602 -0,99%
Nasdaq 19-ott
29.529 0,00%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 13:32
10.705 -0,55%
Francoforte 13:32
25.143 -0,70%

Attese positive per Union Pacific

Finanza
Attese positive per Union Pacific
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
Ribasso per la compagnia ferroviaria statunitense, tra i componenti dell'S&P 100, che chiude la seduta con una flessione dello 0,70%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.


Operatività odierna:
A livello operativo, Union Pacific è da comprare ai prezzi attuali pari a 287 USD con stop loss individuato a quota 150,9 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```