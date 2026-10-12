Indicazioni rialziste per Union Pacific
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Risultato positivo per la compagnia ferroviaria statunitense, parte dell'S&P 100, che lievita dello 0,05%.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di Union Pacific favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 278,3 USD con stop loss fissato a quota 150,9 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```