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Londra 17:35
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Attese positive per Union Pacific

Finanza
Attese positive per Union Pacific
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Appiattita la performance della compagnia ferroviaria statunitense, tra i titoli dell'indice S&P 100, che porta a casa un modesto 0%, ma che mostra un trend di medio periodo orientato al rialzo.


Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 275,5 USD, Union Pacific è molto appetibile con stop loss impostato a quota 150,9 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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