"Buy" per Union Pacific
(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre
Seduta vivace per la compagnia ferroviaria statunitense, tra i titoli dell'indice S&P 100, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,11%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Union Pacific disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 274,1 USD, con stop loss stimato a quota 150,9 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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