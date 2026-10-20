Milano 17:35
49.071 -0,03%
Nasdaq 17:49
29.570 +0,14%
Dow Jones 17:49
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Londra 17:35
10.733 -0,29%
Francoforte 17:35
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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,03%)

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 49.071,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,03%)
Chiude sulla parità Milano, che propone sul finale un -0,03% e archivia gli scambi a 49.071,37 punti.
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