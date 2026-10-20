Milano 13:37
48.573 -1,05%
Nasdaq 19-ott
29.529 0,00%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 13:37
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Francoforte 13:37
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Eurozona: vendite diffuse sull'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: vendite diffuse sull'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Profondo rosso per l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che retrocede a 1.601,87 punti, in netto calo del 2,07%.
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