Milano 11:45
49.144 -1,43%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
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Londra 11:45
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Francoforte 11:45
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Eurozona: sell-off per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: sell-off per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
L'Indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica crolla dell'1,56%, scendendo fino a 1.630 punti.
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