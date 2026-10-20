Francoforte: giornata depressa per Vonovia
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia immobiliare residenziale tedesca, che tratta con una perdita del 3,35%.
Lo scenario su base settimanale di Vonovia rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni tecniche attuali di Vonovia mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 15,85 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 16,29. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 15,68.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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