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Francoforte: performance negativa per Vonovia

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Vonovia
Si muove verso il basso la compagnia immobiliare residenziale tedesca, con una flessione del 3,35%.
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