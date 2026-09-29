Francoforte: brillante l'andamento di Siemens
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia elettronica tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,99%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Siemens mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,84%, rispetto a -0,11% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Tecnicamente, la società tech è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 286,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 279,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 293.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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