Milano 13:42
48.575 -1,04%
Nasdaq 19-ott
29.529 0,00%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 13:42
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Francoforte 13:42
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Francoforte: sell-off per DEUTZ

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: sell-off per DEUTZ
In forte ribasso il costruttore di motori, che mostra un -5,43%.
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