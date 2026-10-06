Milano 10:41
51.477 +1,30%
Nasdaq 5-ott
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Dow Jones 5-ott
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Londra 10:41
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Francoforte 10:41
25.485 +0,92%

Francoforte: performance negativa per Fraport

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Fraport
Sottotono il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che passa di mano con un calo del 2,03%.
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