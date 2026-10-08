Francoforte: rosso per DEUTZ
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il costruttore di motori, che mostra un decremento del 2,54%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di DEUTZ, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 10,54 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 10,98. Il peggioramento del fornitore di sistemi di propulsione è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 10,36.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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