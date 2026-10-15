Francoforte: calo per DEUTZ

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il costruttore di motori , che mostra un decremento del 3,24%.



La tendenza ad una settimana di DEUTZ è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario del fornitore di sistemi di propulsione si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 10,32 Euro. Prima resistenza a 10,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 10,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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