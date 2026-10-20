Iran, abbattuto un drone statunitense sopra lo Stretto di Hormuz

20 ottobre 2026 - 08.30

(Teleborsa) - Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha annunciato l'abbattimento del 54esimo drone statunitense sopra lo Stretto di Hormuz. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim, citando l'IRGC. Si tratterebbe di un MQ-9 appartenente alle forze armate statunitensi che è stato intercettato e distrutto questa mattina presto nei cieli sopra lo Stretto di Hormuz. Il velivolo è stato abbattuto dal fuoco di un "nuovo e avanzato sistema di difesa aerea in dotazione all'IRGC", viene sottolineato.



(Foto: Akbar Nemati su Unsplash)

Condividi

```