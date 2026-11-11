Petrolio in rialzo dopo le dichiarazioni dell’Iran sul nucleare, Brent sopra i 92 dollari

Teheran esclude il trasferimento all'estero di materiale nucleare arricchito, mentre restano le tensioni nello Stretto di Hormuz

(Teleborsa) - I prezzi del petrolio sono in rialzo, nella seduta odierna, recuperando terreno dopo aver toccato nella sessione precedente i minimi degli ultimi due mesi. A sostenere le quotazioni sono state le dichiarazioni del capo della sicurezza iraniano, secondo cui Teheran non consentirà che nemmeno una particella di materiale nucleare arricchito lasci il Paese.



Washington ha dichiarato che le questioni nucleari dovranno rientrare in qualsiasi negoziato iniziale con Teheran volto a porre fine alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran.



Il Brent sale a 92,77 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate (WTI) raggiunge quota 86,80 dollari.



Tensioni diplomatiche e attacchi nello Stretto di Hormuz

Nella seduta precedente, i prezzi erano inizialmente scesi di oltre 3 dollari al barile dopo che funzionari statunitensi avevano ridimensionato la necessità di ulteriori attacchi militari contro l'Iran. Le quotazioni avevano successivamente recuperato parte delle perdite dopo che un funzionario della sicurezza iraniano aveva dichiarato che non erano in corso negoziati tra le due parti.



Restano inoltre limitati i segnali di un allentamento degli attacchi nello Stretto di Hormuz. Secondo i dati del Washington Institute for Near East Policy, a ottobre sono state colpite 37 navi, il numero mensile più elevato dall'inizio della guerra.



Ieri, un'imbarcazione cisterna è stata colpita a nord-est di Lima, in Oman, secondo quanto riferito dall'agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operations. Separatamente, la Marina dei Guardiani della Rivoluzione iraniana ha dichiarato che due petroliere hanno preso fuoco dopo aver urtato mine navali lungo quella che ha definito una rotta non autorizzata nello stretto.



Anche in caso di accordo, la ripresa dei flussi attraverso lo stretto dipenderà dalle operazioni di sminamento, dai costi assicurativi e dalla disponibilità degli armatori ad assumersi i rischi della navigazione, secondo LSEG Oil Research.



Scorte USA in aumento, sotto pressione la raffinazione russa

Sul fronte dell'offerta, le scorte di greggio statunitensi sono aumentate di 9 milioni di barili nell'ultima settimana, secondo le stime degli analisti sulla base dei dati dell'American Petroleum Institute. I dati ufficiali sono attesi nel corso della giornata odierna.

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