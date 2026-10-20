Milano 17:35
49.071 -0,03%
Nasdaq 17:55
29.601 +0,24%
Dow Jones 17:55
52.486 +1,00%
Londra 17:35
10.733 -0,29%
Francoforte 17:35
25.304 -0,06%

Piazza Affari: il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari scende verso 81.770,82 punti

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari scende verso 81.770,82 punti
Giornata da dimenticare per il comparto del commercio in Italia, che retrocede a 83.155,68 punti, ritracciando del 3,01%.
Condividi
```