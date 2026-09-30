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Piazza Affari: balza in avanti il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

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Piazza Affari: balza in avanti il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Il Comparto del commercio in Italia guadagna lo 0,81% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 93.257,6 punti.
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