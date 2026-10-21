Autotrasporto, Salvini: fondi per oltre 1 miliardo. Pagamenti da oggi

(Teleborsa) - "Sono stati sbloccati fondi per più di 1 miliardo per l'aiuto per il caro carburante per gli autotrasportatori da marzo a tutto ottobre. Quindi noi siamo riusciti a coprire con uno sforzo enorme, non penso che in Europa altri governi siano riusciti a fare altrettanto, il 70% dei maggiori costi per chi il gasolio lo usa per lavoro". Lo ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervistato a Radio Anch'io su Rai Radio 1.



fondi per oltre 1 miliardo. Da oggi i pagamenti



"Da oggi dopo un lavoro durato settimane, perché sono arrivate 32.000 domande e tu ovviamente devi esaminare 32.000 domande, cominciano i pagamenti per quasi mezzo miliardo per 32.000 autotrasportatori ed è qualcosa di importante - ha proseguito - A questo si aggiunge lo sblocco di 590 milioni sempre per gli autotrasportatori che cambiano i vecchi mezzi con i nuovi mezzi".



Salvini: ascolto tutti ma no ai blocchi illegali



"Siamo vicini a tutti coloro che lavorano e ne capiamo la sofferenza. Ma altra cosa sono i blocchi illegali". "Il problema è che ancora oggi ad esempio sulla A1 ci sono dei blocchi totali - ha detto - Io ho incontrato non solo le sigle istituzionali ma ho incontrato anche i rappresentanti piccoli e piccolissimi, gente che ha uno o due mezzi perché il mio dovere è ascoltare tutti e incontrare tutti".



"Ovviamente siamo vicini a tutti coloro che lavorano e ne capiamo la sofferenza - ha proseguito Salvini - Ma altra cosa sono i blocchi illegali, altra cosa è danneggiare milioni di altri lavoratori: i produttori, gli agricoltori, i pescatori, i pendolari, gli agenti di commercio, cioè coloro che fossero bloccati oggi sulla A1 in questo momento a Salerno per dei blocchi illegali proibiti dalla legge. Lì stiamo parlando di un'altra questione, stiamo parlando di illegalità".

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