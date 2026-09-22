MIT, Salvini a InnoTrans: “Le ferrovie italiane modello per l’Europa”

(Teleborsa) - Criticato in patria, preso a riferimento all’estero. È il sistema ferroviario italiano protagonista oggi a Berlino, dove il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini partecipa a InnoTrans, la principale fiera internazionale dedicata al trasporto ferroviario e alla mobilità.



Per Salvini, il sistema ferroviario italiano rappresenta oggi un modello per il resto d’Europa. Un risultato che il vicepremier attribuisce innanzitutto al lavoro dei circa 90 mila lavoratori e lavoratrici del Gruppo FS e a un gioco di squadra che porta Germania, Francia, Spagna e Austria a guardare all’Italia come punto di riferimento.



Nel corso della missione il vicepremier ha incontrato il commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas e il nuovo ministro federale tedesco dei Trasporti Steffen Bilger. Confronti e strette di mano anche con gli omologhi di Francia, Austria, Repubblica Ceca e Arabia Saudita.



Salvini e Tzitzikostas sono stati inoltre accolti dall’amministratore delegato del Gruppo FS, Gianpiero Strisciuglio, davanti al nuovo Frecciarossa 1000, simbolo della presenza italiana a InnoTrans e delle competenze tecnologiche e industriali del Paese.



La visita prosegue tra gli stand dei principali operatori italiani e internazionali e con il saluto del vicepremier agli imprenditori italiani presenti alla manifestazione.

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