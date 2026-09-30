Risparmio, raccolta per 8,5 miliardi in agosto

Secondo Assogestioni, nei primi otto mesi dell'anno la raccolta supera i 25 miliardi di euro

(Teleborsa) - L'industria del risparmio gestito ha chiuso il mese di agosto 2026 con una raccolta netta positiva per quasi 8,5 miliardi di euro, in deciso aumento rispetto ai flussi positivi per circa 5,7 miliardi registrati a luglio. Il dato porta dunque la raccolta da inizio anno ad un valore positivo di quasi 25,5 miliardi.



È quanto emerge dalla mappa mensile di Assogestioni, che segnala un aumento del patrimonio gestito a 2.721 miliardi di euro rispetto ai 2.707 miliardi di euro del mese precedente.



Nel dettaglio, le gestioni collettive evidenziano flussi positivi per circa 5,5 miliardi di euro, da poco meno di 5,1 miliardi a luglio, con i fondi aperti che segnano afflussi per oltre 5,3 miliardi di euro (circa 5 miliardi il mese prima) e fondi chiusi che registrano flussi positivi per 181 milioni (da 74 milioni precedenti).



Per quanto riguarda le gestioni di portafoglio, la raccolta netta torna positiva per oltre 2,9 miliardi di euro (evidenziava flussi per 575 milioni a luglio), con i retail positivi per 573 milioni e gli istituzionali che hanno realizzato una raccolta di quasi 2,4 miliardi di euro.



Nell'ambito dei fondi aperti, i fondi di lungo termine segnano afflussi pressoché stabili per 3,7 miliardi di euro (quasi 4 miliardi a luglio). Sempre bene gli azionari con 1,6 miliardi di raccolta, seguiti dai monetari con 1,5 miliardi. Quasi 1 miliardo di raccolta anche per gli obbligazionari, mentre restano inferiori i flussi per i flessibili (+469 milioni) ed i bilanciati (+687 milioni).









(Foto: Photo by Mathieu Stern on Unsplash)

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