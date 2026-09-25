Systematic Growth punta a cedere gli integratori della svedese Wellma per oltre 1 miliardo

(Teleborsa) - Systematic Growth starebbe pianificando la vendita del produttore svedese di integratori Wellma Group. Lo hanno riferito fonti vicine alla vicenda, precisando che la società di investimento starebbe collaborando con un consulente per la potenziale cessione che potrebbe valutare Wellma oltre 1 miliardo di euro.



L'avvio del processo di vendita è previsto per il mese di ottobre, hanno detto le fonti aggiungendo che le valutazioni sono ancora in una fase preliminare e che quindi la Systematic Growth potrebbe decidere di mantenere l'asset più a lungo.

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