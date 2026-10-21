"Buy" per Take-Two Interactive Software
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
Seduta vivace per il distributore globale di videogiochi, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,87%.
Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 206,7 USD, con stop loss fissato a livello 193,2 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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