"Buy" per Take-Two Interactive Software

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Seduta vivace per il distributore globale di videogiochi , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,87%.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 206,7 USD, con stop loss fissato a livello 193,2 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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