Wall Street amplia i rialzi a metà seduta, rialzo tassi a ottobre meno probabile dopo dati macro

(Teleborsa) - Accelerano al rialzo a metà seduta i principali listini di Wall Street, in scia agli ultimi dati macro economici che hanno alimentato le speranze di una Fed meno propensa ad alzare i tassi di interesse il prossimo mese. Il Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a 51.317 punti, mentre, al contrario, l' S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,53%, portandosi a 7.711 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+0,83%); sulla stessa linea, in rialzo l' S&P 100 (+0,8%).



Dall'agenda macro è emerso che l’indice dei prezzi delle spese per consumi personali (Pce) si è attestato al 3,4% su base annua ad agosto, contro stime del 3,7%. Inoltre, dati sul Pil del secondo trimestre hanno evidenziato che l’economia statunitense è cresciuta a un ritmo sostenuto (+2,2%, rispetto al +1,5% della stima precedente), trainata dalla robusta spesa dei consumatori e dagli investimenti delle imprese legati allo sviluppo delle infrastrutture per l’IA.



Stando allo strumento FedWatch del CME, infatti, gli operatori ritengono ora che la probabilità di un rialzo dei tassi a ottobre sia pari a circa il 40%, in calo rispetto al 50% circa previsto prima della pubblicazione dei dati.



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori telecomunicazioni (+1,70%), informatica (+1,19%) e energia (+0,87%). Nel listino, i settori beni di consumo per l'ufficio (-0,64%), finanziario (-0,61%) e beni industriali (-0,57%) sono tra i più venduti.



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Alphabet (+3,05%), Salesforce (+2,29%), Apple (+2,21%) e Amazon (+1,96%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Merck , che ottiene -1,86%.



Sotto pressione Sherwin Williams , che accusa un calo dell'1,73%.



Sottotono Visa che mostra una limatura dell'1,40%.



Deludente Caterpillar , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Palo Alto Networks (+4,01%), Rocket Lab USA (+3,94%), Take-Two Interactive Software (+3,27%) e Intel (+3,23%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Constellation Energy , che prosegue le contrattazioni a -4,44%.



Scivola Astera Labs , con un netto svantaggio del 2,89%.



In rosso ARM Holdings , che evidenzia un deciso ribasso del 2,41%.



Spicca la prestazione negativa di AppLovin , che scende dell'1,97%.

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