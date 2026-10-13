"Buy" per Workday

(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Seduta vivace per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,91%.





Operatività odierna:

L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 188,3 USD, con stop loss posto a quota 179,1, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```