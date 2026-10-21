CVC, rumours: il fondo di private equity valuta un'offerta per il delisting di Verisure
(Teleborsa) - Il fondo di private equity CVC sta valutando un'offerta per il delisting di Verisure, società di sicurezza quotata in Svezia. Lo ha riferito mercoledì il Financial Times, citando fonti vicine alla vicenda.
L'indiscrezione giunge a meno di un anno dal debutto in borsa dell'azienda, avvenuto per iniziativa del gruppo di private equity Hellman & Friedman, con una valutazione di 13,7 miliardi di euro. Secondo i dati di LSEG, l'azienda oggi vale circa 9,70 miliardi.
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