Milano 11:05
49.190 +0,24%
Nasdaq 20-ott
29.490 0,00%
Dow Jones 20-ott
52.496 +1,02%
Londra 11:05
10.726 -0,06%
Francoforte 11:05
25.365 +0,24%

Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Vendite diffuse sull'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua la giornata a 411,83 punti.
Condividi
```